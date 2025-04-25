Стоимость авиабилетов на Дальний Восток снизилась на майские праздники

Россиян ждёт период длительных выходных в первой половине мая. Он будет разделён на два периода: с 1 по 4 мая включительно и с 8 по 11 мая включительно. При этом следующая рабочая неделя будет крайне короткой — трудиться надо будет всего три дня.
Традиционно майские праздники — период высокого спроса на покупку авиабилетов. Однако аналитики из «Авиасейлс», сервиса покупки авиабилетов, зафиксировали снижение стоимости авиабилетов.
«Перелёты на Дальний Восток на период с 1 по 11 мая выгоднее, чем в аналогичный период в апреле. Средний “чек” на перелёт туда-обратно в Южно-Сахалинск снизился на 13% и составил 19 812 рублей, в Хабаровск билеты подешевели на 9% (21 996 рублей), а во Владивосток — на 6% (24 643 рублей)», — уточняют в «Авиасейлс».
Исследователи подчеркнули, что большинство туристов — 58% — предпочитают путешествия по России.