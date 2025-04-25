Проспект Ленина в Челябинске перекроют 1 мая из-за эстафеты

В центре Челябинска 1 мая ограничат движение. Проехать нельзя будет с 7:00 до 15:00 по участку проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга.
Водителям придется уступить дорогу участникам легкоатлетической эстафеты на призы администрации Челябинска, посвященной 80-летию Великой Победы.
В ГАИ Челябинска попросили горожан не парковать машины на участке проспекта Ленина в ночь с 30 апреля на 1 мая. В это время автомобилистов попросят перегнать машины в другое место. А если водителей не удастся отыскать, их транспорт увезут на спецстоянку.