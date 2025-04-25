В Волгоград привезли «Огонь Победы»

Сегодня, 25 апреля в Волгоградскую область в специальной капсуле прибыл «Огонь Победы». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу обладминистрации, участники автопробега проехали через 12 регионов России, чтобы привезти его в город-герой.