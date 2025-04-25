В Находке женщина провела без света больше 10 дней — делом занялась прокуратура

В Находке пожилая женщина больше полутора недель жила в квартире без электроснабжения. Свет отключился после циклона, прошедшего в Приморье
В ходе выезда сотрудники прокуратуры подтвердили: жильё на улице Загородной оставалось обесточенным более 10 суток. На место направили аварийную службу, и электроснабжение было восстановлено.
В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям аварийных служб и сетевой организации. Кроме того, во время проверки женщина сообщила о потере документов и необходимости получения социальной помощи. Прокуратура взяла вопрос оказания адресной поддержки под контроль.
По итогам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.