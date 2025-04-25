В Находке женщина провела без света больше 10 дней — делом занялась прокуратура

В Находке пожилая женщина больше полутора недель жила в квартире без электроснабжения. Свет отключился после циклона, прошедшего в Приморье 12—13 апреля , и так и не был восстановлен. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.