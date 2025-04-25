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В Находке женщина провела без света больше 10 дней — делом занялась прокуратура

Электричества не стало после прохождения циклона.

Источник: PrimaMedia.ru

В Находке пожилая женщина больше полутора недель жила в квартире без электроснабжения. Свет отключился после циклона, прошедшего в Приморье 12—13 апреля, и так и не был восстановлен. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе выезда сотрудники прокуратуры подтвердили: жильё на улице Загородной оставалось обесточенным более 10 суток. На место направили аварийную службу, и электроснабжение было восстановлено.

В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям аварийных служб и сетевой организации. Кроме того, во время проверки женщина сообщила о потере документов и необходимости получения социальной помощи. Прокуратура взяла вопрос оказания адресной поддержки под контроль.

По итогам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.