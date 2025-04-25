Антипасха и Красная горка в 2025 году: православные и народные традиции

История апостола Фомы, усомнившегося в словах других учеников, а затем лично прикоснувшегося к ранам воскресшего Иисуса, занимает особое место в христианской традиции. Согласно Евангелию от Иоанна, Фома не присутствовал при первом явлении Христа ученикам и, услышав от них о Воскресении, заявил: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребро Его — не поверю». Через восемь дней Иисус вновь явился ученикам, и на этот раз — специально для Фомы. Он предложил ему прикоснуться к своим ранам и убедиться в подлинности случившегося.