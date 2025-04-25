Составлен рейтинг черт идеального спутника жизни

Для получения подобных сведений профессор Иствик и его коллеги провели опрос среди более 10 тыс. респондентов в 43 странах мира, в том числе в России. Часть из них уже состояла в близких отношениях, а другие еще не нашли романтического партнера. Исследователи попросили участников оценить, какие черты они считают наиболее желательными в идеальном партнере, а затем применить те же критерии к текущему партнеру или тому, с кем бы они хотели состоять в отношениях.