В Минске станет больше велодорожек. Где построят?

На начало года общая протяженность велодорожек в городе составляла 308 км. Из них 27 км — магистральные, 2,1 км — расположены на проезжей части, а более 279 км — это обособленные и совмещенные (адаптированные) дорожки.
К 2030 году сеть велодорожек планируют расширить до 380 км.
В ближайшее время начнется обустройство 1,19 км велодорожки на ул. Я. Гамарника. Ширина полотна составит от 2,5 до 3 метров. Также в планах — строительство веломаршрута вдоль Слепянской водной системы протяженностью 19 км. Он охватит территорию сразу четырёх районов: Партизанского, Заводского, Ленинского и Первомайского.
В Минске продолжается развитие инфраструктуры для хранения велосипедов. В этом году уже введены в эксплуатацию шесть велопарковок и два велогаража.
Правила дорожного движения для велосипедистов намного проще, чем для водителей авто. Однако даже на двухколесном транспорте легко стать нарушителем — часто из-за банального незнания. Почитать о том, какие правила обязан соблюдать каждый, кто садится за руль велосипеда, можно в материале Smartpress.by.
Правила дорожного движения для велосипедистов гораздо проще и понятнее, чем для автомобилистов. Но многие, катаясь на велосипеде, все равно нарушают их, возможно даже не догадываясь об этом. Рассказываем об основных ПДД для обладателей «двухколесного друга».