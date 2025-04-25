В Минске станет больше велодорожек. Где построят?

Правила дорожного движения для велосипедистов намного проще, чем для водителей авто. Однако даже на двухколесном транспорте легко стать нарушителем — часто из-за банального незнания. Почитать о том, какие правила обязан соблюдать каждый, кто садится за руль велосипеда, можно в материале Smartpress.by.