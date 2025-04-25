Открытие «Удельной» возвращает автобусы на прежние трассы

С 26 апреля автобусы № 38, 45, 85 и 222 восстановят свои обычные трассы движения, сообщает 25 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. С лета 2024 года они возили пассажиров «Удельной» до станций «Пионерская», «Комендантский проспект» и «Озерки».