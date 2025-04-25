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Открытие «Удельной» возвращает автобусы на прежние трассы

Четыре автобусных маршрута, которые меняли для вывоза пассажиров на время закрытия метро «Удельная», возвращаются на прежние трассы. Станцию открыли для пассажиров этим утром.

Источник: Фонтанка.ру

С 26 апреля автобусы № 38, 45, 85 и 222 восстановят свои обычные трассы движения, сообщает 25 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. С лета 2024 года они возили пассажиров «Удельной» до станций «Пионерская», «Комендантский проспект» и «Озерки».

Теперь автобусы будут следовать:

№ 38 — от автобусной станции «Репищева улица» до АО «ОДК — Климов»;

№ 45 — по круговому маршруту без заезда на станцию метро «Пионерская»;

№ 85 — по маршруту «Автобусная станция “улица Шаврова” — станция метро “Озерки”»;

№ 222 — по маршруту «Станция метро “Ладожская” — станция метро “Удельная”».

Станция метро «Удельная» открыла двери пассажирам после капитального ремонта в 5:30 25 апреля. С датой и временем окончательно определились только накануне вечером. В четверг станцию осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов.