Открытие «Удельной» возвращает автобусы на прежние трассы

С 26 апреля автобусы № 38, 45, 85 и 222 восстановят свои обычные трассы движения, сообщает 25 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. С лета 2024 года они возили пассажиров «Удельной» до станций «Пионерская», «Комендантский проспект» и «Озерки».
Теперь автобусы будут следовать:
№ 38 — от автобусной станции «Репищева улица» до АО «ОДК — Климов»;
№ 45 — по круговому маршруту без заезда на станцию метро «Пионерская»;
№ 85 — по маршруту «Автобусная станция “улица Шаврова” — станция метро “Озерки”»;
№ 222 — по маршруту «Станция метро “Ладожская” — станция метро “Удельная”».
Станция метро «Удельная» открыла двери пассажирам после капитального ремонта в 5:30 25 апреля. С датой и временем окончательно определились только накануне вечером. В четверг станцию осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов.