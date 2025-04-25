2 000 штрафов за год: новосибирцы платят за нарушения на электросамокатах

С начала 2025 года сервис уже начислил 130 штрафов и заблокировал 400 аккаунтов. Больше всего нарушений связано с парковкой в неположенном месте (70%), реже штрафуют за неспешивание на пешеходном переходе (15%) и езду вдвоём (10%).