2 000 штрафов за год: новосибирцы платят за нарушения на электросамокатах

В 2024 году сервис кикшеринга «МТС Юрент» в Новосибирске выписал 2 тысячи штрафов и заблокировал 700 аккаунтов взрослых пользователей. Основными нарушениями стали неправильная парковка и езда вдвоём, на которые пришлось 80% всех штрафов, об этом Om1 Новосибирск сообщали в пресс-службе компании.
С начала 2025 года сервис уже начислил 130 штрафов и заблокировал 400 аккаунтов. Больше всего нарушений связано с парковкой в неположенном месте (70%), реже штрафуют за неспешивание на пешеходном переходе (15%) и езду вдвоём (10%).
Кроме того, с помощью системы МТС ID сервис выявляет несовершеннолетних пользователей. На данный момент 130 аккаунтов подростков уже заблокированы, и проверки продолжаются.