Алкоголь под запретом: 1 мая во Владивостоке введут ограничения

Ограничение касается розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и будет действовать в радиусе 100 метров от площадки, где пройдёт массовое мероприятие. Запрет вступит в силу за час до начала события, будет действовать в течение всего времени его проведения и ещё час после завершения.