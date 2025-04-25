Алкоголь под запретом: 1 мая во Владивостоке введут ограничения

На набережной Спортивной гавани во Владивостоке 1 мая пройдут праздничные мероприятия ко Дню Весны и Труда. В связи с этим в городе введут временный запрет на продажу алкоголя вблизи места проведения праздника, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Ограничение касается розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и будет действовать в радиусе 100 метров от площадки, где пройдёт массовое мероприятие. Запрет вступит в силу за час до начала события, будет действовать в течение всего времени его проведения и ещё час после завершения.
Как пояснили в управлении экономического развития администрации Владивостока, мера основана на положениях краевого закона № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Она направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности во время массовых мероприятий с численностью от 50 человек.
Предпринимателям напомнили об ответственности за нарушение закона — в случае несоблюдения запрета предусмотрена административная ответственность.