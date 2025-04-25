В Иркутске завели дело после стрельбы во дворе жилищного комплекса

ИРКУТСК, 25 апр — РИА Новости. В Иркутске задержали подозреваемых, открывших стрельбу во дворе многоквартирного дома жилищного комплекса, заведено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
По данным полиции, инцидент со стрельбой произошел между автомобилистами в одном из дворов многоквартирного дома в жилищном комплексе на улице Пискунова. Во время конфликта с применением оружия был поврежден один из автомобилей. Подозреваемые задержаны.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.
В жилище одного из участников конфликта проведен обыск.