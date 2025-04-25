Три электрички отменят в Самарской области в мае

Электричка № 7528 Самара (отпр. 19.34) — Похвистнево (приб. 22.13) 6 и 8 мая заберет пассажиров в Самаре в 20.57, а привезет в Похвистнево в 23.47. 7 мая этот же поезд отправится из областной столицы в 20.57, а прибудет в Похвистнево в 00.08. По измененному расписанию он будет ходить и 13, 14, 15, 20, 21, 22 мая: Самара (отпр. 20.57) — Похвистнево (приб. 23.38).