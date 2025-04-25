Три электрички отменят в Самарской области в мае

В мае в Самарской области стартует капитальный ремонт ж/д пути на перегонах Похвистнево — Подбельская и Асекеево — Филипповка. Из-за этого часть электричек временно перестанут ходить, а у других изменится расписание. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
Так, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21 и 22 мая не будет ходить поезд № 7530 Самара (отпр. 20.57) — Новоотрадная (приб. 22.40), а 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 мая поезда № 7593 Абдулино (отпр. 17.15) — Похвистнево (приб. 18.08) и № 7594 Похвистнево (отпр. 13.37) — Абдулино (приб. 16.28).
Кроме того, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 и 23 мая электричка № 7510 Самара (отпр. 09.04) — Похвистнево (приб. 11.42) будет ездить до станции Новоотрадная (приб. 10.46), а у № 7503 Похвистнево (отпр. 11.30) — Самара (приб. 14.18) изменится пункт отправления. Электричка будет ходить от Новоотрадной с 12:27.
Поезд № 7520 Самара (отпр. 15.30) — Похвистнево (приб. 18.09) 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21 и 22 мая будет курсировать только до Новоотрадной (приб. 17.12). Поезд № 7509 Похвистнево (отпр. 15.51) — Самара (приб. 18.38) в эти же дни будет ходить по измененному расписанию на участке Новоотрадная — Мирная.
Электричка № 7528 Самара (отпр. 19.34) — Похвистнево (приб. 22.13) 6 и 8 мая заберет пассажиров в Самаре в 20.57, а привезет в Похвистнево в 23.47. 7 мая этот же поезд отправится из областной столицы в 20.57, а прибудет в Похвистнево в 00.08. По измененному расписанию он будет ходить и 13, 14, 15, 20, 21, 22 мая: Самара (отпр. 20.57) — Похвистнево (приб. 23.38).