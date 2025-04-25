Создана установка для выделения водорода с чистотой почти 100%

НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Российские ученые разработали и запатентовали установку, которая позволяет извлекать водород с чистотой 99,96%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального исследовательского центра «Институт катализа СО РАН» по итогам сессии конгресса «Роскатализ».
Водород нужен для хранения энергии из возобновляемых источников, в качестве топлива в ракетных двигателях и для получения важных химических соединений, таких как аммиак и хлороводород. Кроме этого, чистый водород считают элементом, который помогает замедлить глобальный рост температуры, в частности, снизить углеродный след в тяжелой промышленности и дальнемагистральном транспорте.
«Ученые добились эффективного получения чистого водорода электрохимическим способом. Они запатентовали установку, которая обеспечивает выше 90% извлечения водорода с чистотой 99,96%», — рассказали в пресс-службе.
Получение водорода из углеводородов и спиртов и простых эфиров обычно сопровождается образованием оксидов углерода. Чтобы очистить водород, ученые ИК СО РАН решили использовать электрохимический способ. Они разработали бифункциональные катализаторы для паровой конверсии и запатентовали устройство, которое состоит из водородного насоса с мембраной. В этом реакторе получают водородсодержащую смесь с минимальным содержанием монооксида углерода, которая затем подается в водородный насос для извлечения чистого водорода.
«Разработанные нами бифункциональные катализаторы благодаря наличию поверхностных кислотных и медьсодержащих центров обеспечивают полное превращение диметилового эфира, диметоксиметана и метанола в водородсодержащий газ с концентрацией СО менее 1%. Это очень важно, потому что концентрация монооксида углерода напрямую влияет на эффективность работы водородного насоса», — цитирует пресс-служба ведущего научного сотрудника института Сухэ Бадмаева.
По его словам, чем больше СО в реформате, тем больше поляризуется электрод за счет отравления электрокатализатора, соответственно, увеличивается расход электроэнергии на выделение чистого водорода. В итоге ученым удается извлекать 90% водорода с чистотой 99,96% при энергетической эффективности более 75%. Примечательно, что данная установка может работать как топливный элемент: если не нужно получать водород, она может генерировать электроэнергию.
Следующий этап — разработать технико-экономическое обоснование создания таких установок.
О конгрессе.
V Российский конгресс по катализу «Роскатализ» проходит с 21 по 26 апреля в Санкт-Петербурге. Это одно из крупнейших профильных мероприятий в сфере химической промышленности — в нем участвуют более 500 представителей научных и образовательных организаций, компаний, промышленных предприятий. Тематика конгресса — от нефтехимии и газохимии до водородной энергетики и экологических приложений.