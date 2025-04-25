Создана установка для выделения водорода с чистотой почти 100%

По его словам, чем больше СО в реформате, тем больше поляризуется электрод за счет отравления электрокатализатора, соответственно, увеличивается расход электроэнергии на выделение чистого водорода. В итоге ученым удается извлекать 90% водорода с чистотой 99,96% при энергетической эффективности более 75%. Примечательно, что данная установка может работать как топливный элемент: если не нужно получать водород, она может генерировать электроэнергию.