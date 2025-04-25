На летние программы в парках Казани выделены средства

Напомним: в этом году в России отпразднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Решением Президента России 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Раис РТ Рустам Минниханов вручил недавно награды ветеранам войны и подчеркнул, что в современном облике России есть огромный вклад каждого.