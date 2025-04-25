Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На летние программы в парках Казани выделены средства

На организацию летних программ в парках и скверах Казани готовы выделить более 15 млн рублей — на 3 млн больше прошлогоднего. Информация опубликована в материалах тендера на сайте госзакупок.

Наиболее дорогостоящие мероприятия в 3,7 и 2,9 млн рублей — это программы в детском парке «Елмай» и открытие летнего сезона.

Намечено свыше двадцати мероприятий: кинопоказы, театральная лаборатория, детские барахолки, стендап-концерт, фестиваль современной хореографии, вечеринки в парке, шахматные турниры. Также будет событийная программа на набережной Казанки, в «Салават Купере», на Голубом озере.

В общественных пространствах столицы Татарстана организуют программу, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне; состоится волонтерский проект, школа садовника, орнитологические встречи, программа профилактики отказа от домашних животных.

Напомним: в этом году в России отпразднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Решением Президента России 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Раис РТ Рустам Минниханов вручил недавно награды ветеранам войны и подчеркнул, что в современном облике России есть огромный вклад каждого.