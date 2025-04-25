На летние программы в парках Казани выделены средства

Наиболее дорогостоящие мероприятия в 3,7 и 2,9 млн рублей — это программы в детском парке «Елмай» и открытие летнего сезона.
Намечено свыше двадцати мероприятий: кинопоказы, театральная лаборатория, детские барахолки, стендап-концерт, фестиваль современной хореографии, вечеринки в парке, шахматные турниры. Также будет событийная программа на набережной Казанки, в «Салават Купере», на Голубом озере.
В общественных пространствах столицы Татарстана организуют программу, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне; состоится волонтерский проект, школа садовника, орнитологические встречи, программа профилактики отказа от домашних животных.
Напомним: в этом году в России отпразднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Решением Президента России 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Раис РТ Рустам Минниханов вручил недавно награды ветеранам войны и подчеркнул, что в современном облике России есть огромный вклад каждого.