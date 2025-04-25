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Началось. Сложно поверить, что сейчас конец апреля — такое всё белое

Редкий для Петербурга вид осадков накрыл юго-запад города 25 апреля: местами в буквальном смысле рассыпалась снежная крупа. Читатели Фонтанки делятся кадрами.

Сильные осадки наблюдаются в Пушкинском районе. «Идет довольно крупный град», — написала жительница Славянки, однако, судя по всему, это не град, а снежная крупа — именно ее обещал нам главный синоптик города Александр Колесов.

По данным «Яндекс. Погоды», осадки проходят полосой на юго-западе Петербурга, накрывая и Ленинградскую область. Мощная туча находится над восточными районами области. К 14 часам, по прогнозу сервиса, может накрыть весь город, а к 17 часам осадки должны прекратиться.

Петербург сегодня находится в тылу циклона. Аномальный холодный воздух поступил в наши края из Финляндии. В выходные тоже будет холодно, ожидается и снег.