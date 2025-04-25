В Челябинской области досрочно закончился ремонт на участке трассы М-5

В горнозаводской зоне Челябинской области на неделю раньше запланированного срока закончили дорожный ремонт. Рабочие починили асфальт на участке с 1584 по 1584 километр трассы М-5, в районе Сима.
— Менее чем за две недели дорожники заменили переувлажненный грунт и устроили основание дороги из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом, — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». — Отсыпали обочины и уложили более 2,2 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
Ремонтом занимались одновременно десятки человек и до 20 спецмашин. Это позволило сократить срок работ. Сейчас на свежепочиненном отрезке трассы сняли все ограничения на проезд.