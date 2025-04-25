В Челябинской области досрочно закончился ремонт на участке трассы М-5

— Менее чем за две недели дорожники заменили переувлажненный грунт и устроили основание дороги из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом, — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». — Отсыпали обочины и уложили более 2,2 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия.