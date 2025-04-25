17-летний уфимец устроил ДТП на мотоцикле: пострадал и он, и его пассажир

Сегодня ночью, 25 апреля, в Уфе произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.
Согласно предварительным данным, 17-летний водитель мотоцикла Nitro, проигнорировав красный сигнал светофора на перекрестке проспекта Октября и улицы города Галле, столкнулся с Toyota RAV4. В результате происшествия мотоциклист и его 18-летний пассажир получили различные увечья, их госпитализировали.
В настоящее время сотрудники дорожной полиции проводят разбирательство для установления всех обстоятельств происшествия.
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