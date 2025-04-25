Профсоюз самарского Росреестра защитил соцпроект по патриотическому воспитанию

Ведомство получит грант от областной организации общероссийского профессионального Союза работников госучреждений и общественного обслуживания.
Деньги хотят направить на обновление оборудования в конференц-зале регионального управления Росреестра. Его планируют использовать для показа видео «профессиональной и патриотической направленности».
«Должны формировать у Молодежного совета, членов профсоюзного движения активную жизненную позицию, закреплять в сознании образ патриота как носителя общественных идеалов», — сказал председатель объединения Константин Минин.
Ранее в Самаре объявили победителей Всероссийского конкурса проектировщиков.
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