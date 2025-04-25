На ММКФ состоялась российская премьера ужастика про Золушку «Гадкая сестра»

Конечно, стравливать «Гадкую сестру» с «Субстанцией» несколько совестно (и как будто бы несет в себе отпечаток сюжета «Субстанции»). Однако лента Блихфельдт содержательно действительно очень похожа на прошлогодний хит с Деми Мур и Маргарет Куолли — разве что визуально тяготеет скорее к «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса (или даже к «Братьям Гримм» Терри Гиллиама). Основных преимуществ тут два: более короткий хронометраж (Блихфельдт не душит зрителя назойливым повторением нехитрых мыслей, как Корали Фаржа) и более задорный боди-хоррор (на ленточных червей вы с прежней нежностью уже не взглянете). Ну хорошо, еще третье: прекрасная балабановская сцена после титров.