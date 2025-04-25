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Лукашенко проведет совещание по ситуации в чернобыльских районах

Лукашенко проведет совещание по восстановлению районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 апреля проведет совещание по ситуации в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, накануне годовщины чернобыльской трагедии белорусский президент заслушает доклад о восстановлении и развитии районов Гомельщины.

Президенту расскажут о ситуации в чернобыльских районах, мерах поддержки, экологических программах. Также в фокусе внимания будут социально-экономические инициативы для жителей территорий, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе — 26 апреля. В этом году годовщине трагедии 39 лет.

Известно, что около 930 тысяч белорусов проживают в зоне радиоактивного загрязнения.

Накануне Белгидромет высказался о радиационной обстановке в Беларуси.