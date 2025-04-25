Служебное расследование в отношении учительницы, которую покрыл матом ребенок, не отменят

В ходе собрания выступила первый заместитель главы администрации Василеостровского района Галина Королева. «Наша позиция с вами — она идет в одну сторону. Мы понимаем, что нужно закончить учебный год. Мы бы этого тоже хотели. Мы бы не против были, чтобы она преподавала и, естественно, оставалась до конца учебного года», — рассказала замглавы родителям (в распоряжении «Фонтанки» есть аудиозапись собрания).
Однако, отметила представитель администрации Василеостровского района, служебное расследование, о котором уже издан приказ, все равно будет проведено.
«Преподаватель ушла на больничный, соответственно, мы эту проверку пока остановили. Она будет продолжена с тех пор, когда она вернется», — сказала Королева.
Как подробно писала «Фонтанка», ученики 4 «А» класса школы № 31 Василеостровского района остались без своей учительницы с 40-летним стажем Лии Моисеевны Юрьевой перед выпуском из начальной школы.
Один ребенок, по словам педагога, указал ей направление в сторону мужского полового органа. После этого отец ученика написал жалобу о применении физических действий со стороны самой учительницы. По словам Лии Моисеевны Юрьевой, ей сказали больше не приходить в школу. Представители родительской общественности утверждают, что способствовал этому отец, работающий в администрации Василеостровского района.
Накануне в администрации Василеостровского района «Фонтанке» рассказали, что из-за возникшей ситуации управленческие решения могут быть приняты только по окончании служебной проверки. Также нам подтвердили, что отец, обратившийся с жалобой к директору школы № 31, действительно работает в администрации.
«Дополнительно сообщаем, что государственные гражданские служащие, являющиеся родителями несовершеннолетних детей, равны в правах с другими гражданами, в том числе обладают правом на защиту прав и законных интересов своего ребенка», — ответили корреспонденту..