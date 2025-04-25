Служебное расследование в отношении учительницы, которую покрыл матом ребенок, не отменят

В ходе собрания выступила первый заместитель главы администрации Василеостровского района Галина Королева. «Наша позиция с вами — она идет в одну сторону. Мы понимаем, что нужно закончить учебный год. Мы бы этого тоже хотели. Мы бы не против были, чтобы она преподавала и, естественно, оставалась до конца учебного года», — рассказала замглавы родителям (в распоряжении «Фонтанки» есть аудиозапись собрания).