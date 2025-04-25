Наемнику из Бельгии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор

По данным УВД Харьковской области, Бархат Максим Роджер Генри родился 15 июня 1989 года в городе Орлеан, Франция. Несколько лет, до 2018 года, воевал в составе курдских формирований на севере Сирии и Ирака. Вернувшись с Ближнего Востока, жил в Бельгии, где привлекался к суду за насилие в семье по отношению к жене. В 2022 году отправился на Украину, где совместно с сослуживцами по Сирии и Ираку основал подразделение Dark Angels. Тренировал украинских боевиков.