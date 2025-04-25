Прокуратура приостановила опасный квест в Перми

Прокуратура Мотовилихинского района Перми совместно с МЧС и краевым Роспотребнадзором провела проверку в отношении лиц, осуществляющих организацию и проведение квестов для детей.
Были выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, поэтому районная прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете собственнику сдавать в аренду помещения для организации мероприятий и возложении обязанности не проводить квесты для несовершеннолетних.
Мотовилихинский районный суд принял обеспечительные меры в виде приостановления деятельности организации, которые исполнены судебными приставами. Доступ в помещение ограничен.