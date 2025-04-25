Прокуратура приостановила опасный квест в Перми

Были выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, поэтому районная прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете собственнику сдавать в аренду помещения для организации мероприятий и возложении обязанности не проводить квесты для несовершеннолетних.