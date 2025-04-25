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В Казани остановили мотоцикл с младшеклассником за рулем

На дороге-дублере Вознесенского тракта в Казани был остановлен мотоцикл, за рулем которого находился 9-летний мальчик. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

По информации ведомства, 39-летний отец мальчика занял место пассажира и передал ребенку управление транспортным средством.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления ТС лицу без водительских прав).

Рассматривается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет и привлечения родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Мотоцикл конфискован и передан на специализированную охраняемую стоянку.