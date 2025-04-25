В Казани остановили мотоцикл с младшеклассником за рулем

По информации ведомства, 39-летний отец мальчика занял место пассажира и передал ребенку управление транспортным средством.
На мужчину составили протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления ТС лицу без водительских прав).
Рассматривается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет и привлечения родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Мотоцикл конфискован и передан на специализированную охраняемую стоянку.