Андрей Липгарт: великий автоконструктор и его победы

«Гвозди бы делать из этих людей», — это про него. Липгарт, целиком преданный делу, внес огромный вклад в развитие прогресса. С конструктором считались даже в правительстве, неоднократно вручали высокие награды. А коллеги уважали спокойного Андрея Александровича как за высочайший профессионализм, так и за необыкновенную при столь значительном статусе человечность, внимание к сотрудникам, отсутствие гордыни. Рассказываем об основных моментах его насыщенной жизни.