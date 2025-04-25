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Все электровелосипеды 2.0 в прокате Москвы оснастили госномерами

Ликсутов: все электровелосипеды 2.0 в прокате Москвы оснастили госномерами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Все электровелосипеды 2.0 в городском прокате Москвы оснастили госномерами, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С этого сезона все электровелосипеды 2.0 в городском прокате оснащены госномерами. Это позволяет фиксировать нарушения с помощью камер. Такой подход помогает развивать культуру ответственного вождения и делает поездки более безопасными, что соответствует поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

По его словам, на велосипедах городского проката Велобайк установлено 36 тысяч госномеров. Номера встроены в конструкцию велосипеда и позволяют автоматически фиксировать нарушения ПДД. Крепления для них изготовили из переработанного пластика на российском производстве.