Все электровелосипеды 2.0 в прокате Москвы оснастили госномерами

По его словам, на велосипедах городского проката Велобайк установлено 36 тысяч госномеров. Номера встроены в конструкцию велосипеда и позволяют автоматически фиксировать нарушения ПДД. Крепления для них изготовили из переработанного пластика на российском производстве.