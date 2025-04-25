Сезон фонтанов открылся в Минске

Фонтан у Большого театра считается одним из крупнейших в столице. Композиция была построена в 2009 году и включает не только сам фонтан, но и протяженный водный каскад. По замыслу архитекторов, струи воды повторяют очертания обновленного здания театра, а затем плавно переходят в бассейн длиной около 700 м. Общая вместимость объекта составляет примерно 300 тыс. л.