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Сезон фонтанов открылся в Минске

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске официально стартовал сезон фонтанов. Первым в этом году заработал фонтан у Национального академического Большого театра оперы и балета, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БелТА

Фонтан у Большого театра считается одним из крупнейших в столице. Композиция была построена в 2009 году и включает не только сам фонтан, но и протяженный водный каскад. По замыслу архитекторов, струи воды повторяют очертания обновленного здания театра, а затем плавно переходят в бассейн длиной около 700 м. Общая вместимость объекта составляет примерно 300 тыс. л.

Включение фонтанов в Минске происходит постепенно, в соответствии с утвержденным регламентом. Перед запуском каждый объект проходит техническую проверку. Основное время работы фонтанов — с 10−11 часов утра до 21−22 часов вечера. Сезон традиционно завершится в последнюю пятницу сентября.