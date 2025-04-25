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«Пушкинскую» закрывали на вход из-за остановки эскалатора

Горожан просили пользоваться станцией «Звенигородская».

Станцию «Пушкинская» закрывали на вход утром 25 апреля. Это было связано с внеплановой остановкой эскалатора, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

При этом на выход «Пушкинская» работала в штатном режиме. Горожан просили пользоваться станцией «Звенигородская». Ограничения действовали с 11:28 до 11:41.

В 11:41 станция «Пушкинская» работает в обычном режиме.

Пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен»

Ранее мы рассказывали о том, что станция метро «Удельная» открылась сегодня досрочно. С июня 2024 года строители полностью обновили наземный вестибюль, отремонтировали несущие конструкции, заменили облицовку стен и выполнили гидроизоляцию.