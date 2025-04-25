Уровень доверия к Путину превышает 80 процентов, показал опрос

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,8% россиян назвали «Единую Россию», 11,5% — ЛДПР, 9,9% — КПРФ, 6,6% — «Новых людей», 3,8% — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кроме того, 9,4% опрошенных граждан РФ указали непарламентские партии.