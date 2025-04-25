Уровень доверия к Путину превышает 80 процентов, показал опрос

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Уровень доверия президенту России Владимиру Путину составляет 80,2%, а показатель одобрения деятельности главы государства — 77%, следует из данных опроса ВЦИОМ.
Большинство опрошенных россиян (80,2%) заявили, что доверяют Путину, недоверие президенту РФ высказали 15,7%. Преимущественное число респондентов (77%) одобряют деятельность национального лидера России, а 14,1% — нет.
Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 62,4%, недоверие высказали 18,6%. Уровень одобрения его деятельности составляет 53,3%, а показатель неодобрения — 10,7%.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,8% россиян назвали «Единую Россию», 11,5% — ЛДПР, 9,9% — КПРФ, 6,6% — «Новых людей», 3,8% — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кроме того, 9,4% опрошенных граждан РФ указали непарламентские партии.
Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен с 14 по 20 апреля 2025 года среди 11 200 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.