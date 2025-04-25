Россия не позволит переписать историю Второй мировой войны, заявил Медведев

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия не позволит пересмотреть историю Второй Мировой войны тем, кто пытается уравнять агрессора с освободителем, заявил председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Благодаря нашим героям мы видим, как история безжалостно наказывает тех, кто не усвоил ее уроков, кто пытается пересмотреть итоги Второй Мировой войны и уравнять агрессора с освободителем. Мы не позволим этого сделать», — сказал Медведев, выступая на торжественном открытии международной патриотической акции «Диктант Победы».
Международная патриотическая акция партии «Единая Россия» «Диктант Победы» пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. В ходе диктанта участникам за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Участниками акции, как ожидается, станут люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие.