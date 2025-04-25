Россия не позволит переписать историю Второй мировой войны, заявил Медведев

Международная патриотическая акция партии «Единая Россия» «Диктант Победы» пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. В ходе диктанта участникам за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Участниками акции, как ожидается, станут люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие.