Россия борется против нацизма, надевшего новую маску, заявил Медведев

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сегодня Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску, российские войска продолжают дело великих предшественников, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«Сегодня наша страна снова на передовой против того же нацизма, но который надел новую маску. Солдаты и офицеры специальной военной операции, те, кто трудится в тылу и кто помогает фронту, продолжают дело своих великих предшественников», — сказал Медведев в ходе международной патриотической акции «Диктант Победы».