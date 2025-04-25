Россия борется против нацизма, надевшего новую маску, заявил Медведев

«Сегодня наша страна снова на передовой против того же нацизма, но который надел новую маску. Солдаты и офицеры специальной военной операции, те, кто трудится в тылу и кто помогает фронту, продолжают дело своих великих предшественников», — сказал Медведев в ходе международной патриотической акции «Диктант Победы».