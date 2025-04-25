«Мастерская новых медиа» запустила карту событий к 80-летию Победы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. «Мастерская новых медиа» запустила афишу «картасобытий80.рф», в которой собраны значимые события, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мастерской.
«Запустилась народная афиша картасобытий80.рф — карта мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. На ней будут собраны значимые события страны: от парадов и концертов до лекций и исторических выставок», — говорится в сообщении.
Благодаря карте мероприятий россияне смогут узнать о событиях, посвященных 80-летию Победы, которые пройдут в их городах. Кроме того, организаторы мероприятий сами могут добавить информацию на карту через кнопку «предложить событие».
«На карте уже собраны события, которые пройдут в Москве, Екатеринбурге, Махачкале, Ижевске, Архангельске и других городах. В их числе — акция “Река Памяти” в Архангельске. 8 мая 1418 человек, по количеству дней Великой Отечественной войны, зажгут свечи на набережной города», — отметили в «Мастерской новых медиа».
Идея создания такой карты событий принадлежит участникам образовательной программы «Мастерская управления событиями», организованной «Мастерской новых медиа» и консалтинговой группой «Полилог», реализацией занимается сообщество выпускников «Мастерской новых медиа».