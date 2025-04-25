«Мастерская новых медиа» запустила карту событий к 80-летию Победы

«На карте уже собраны события, которые пройдут в Москве, Екатеринбурге, Махачкале, Ижевске, Архангельске и других городах. В их числе — акция “Река Памяти” в Архангельске. 8 мая 1418 человек, по количеству дней Великой Отечественной войны, зажгут свечи на набережной города», — отметили в «Мастерской новых медиа».