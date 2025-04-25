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Красноярец сказал, что на «Битве шефов» его выставили в неприглядном свете

Красноярский шеф-повар больше не будет участвовать в шоу «Битва шефов».

Источник: Телеканал "Пятница"

Шеф-повар из Красноярска поучаствовал в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница» и остался разочарован. Об этом пишет издание Sibnovosti.ru.

31-летний шеф-повар с 12-летним стажем принял участие в «Битве шефов». Ему предложили поучаствовать, на что он ответил согласием.

Кулинар отметил, что на приготовление кундюмов — пельменей с грибами ему дали всего 20 минут. А это очень мало.

Шеф-повар признался, что ожидал большего от шоу. Он хотел продемонстрировать профессионализм, но его выставили в неприглядном свете — так, словно он готовить не умеет.

Участник шоу поделился, что ни о каком состязании говорить не приходится, поскольку, как он считает, все уже решено заранее.

С ведущим Константином Ивлевым ему за кадром пообщаться не удалось. Участник сказал, что не стоит верить картинке с экрана.

В этом шоу участвовать он не рекомендует.

Ранее сообщалось о том, что красноярка забеременела от чужого мужа и стала участницей реалити-шоу.