Самарские школьники стали победителями Национальной технологической олимпиады

В Москве завершилась десятая Национальная технологическая олимпиада (НТО), в которой приняли участие около 220 тысяч школьников и студентов из всех регионов страны. Победителями и призерами стали учащиеся из 50 субъектов РФ, в том числе из Самарской области.
Олимпиада проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и платформы «Россия — страна возможностей». Победители получат льготы при поступлении в вузы и предложения о стажировках в ведущих компаниях.
Победители из Самарской области:
Егор Кулишов (Самарский региональный центр для одаренных детей) победил в профиле «Искусственный интеллект» и стал призером в «Больших данных и машинном обучении».Арсений Захаров (Самарский медико-технический лицей) отличился в «Ядерных технологиях» и «Больших данных».Екатерина Ларионова (аэрокосмический лицей) — призер в «Цифровых технологиях в архитектуре».Кирилл Пугачёв и Владимир Пьяных успешно выступили в «Автоматизации бизнес-процессов».
В этом году число заявок на олимпиаду выросло в 1,5 раза. Финалистами стали 2000 школьников, в том числе 11 команд из Самарской области.
Ранее мы сообщали, что гала-концерт областного фестиваля «Самарская студенческая весна — 2025» пройдет 29 апреля в 17:00 в УК МТЛ «Арена». На мероприятии наградят лучшие творческие коллективы региона и подведут итоги сезона.
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