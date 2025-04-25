В Ростовской области не планируют шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» в Ростовской области 9 мая 2025 года не планируется. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
— В настоящий момент проведение массовой акции «Бессмертный полк» в традиционном формате (шествие) не запланировано, — прокомментировали власти.
Память участников Великой Отечественной войны можно будет почтить другими способами. Сейчас готовятся иные форматы участия в акции, они находятся в стадии проработки.
В прошлом году шествие «Бессмертного полка» также не состоялось. Вместо этого жители Дона размещали портреты героев на одежде и личном транспорте, а также меняли свои аватары в соцсетях на фотографии ветеранов, и это далеко не все подобные акции.
Напомним, Парады Победы в 2025 году планируют провести в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Тренировки в донской столице ведутся с 18 марта. Генеральную репетицию на Театральной площади должны провести 7 мая. При этом решение о зрителях на Параде в донской столице пока не приняли.