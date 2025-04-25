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СК завел дело после взрыва машины в Балашихе

СК РФ завел дело после взрыва машины во дворе в Балашихе.

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом автомобиля в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.

Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости о взрыве легкового автомобиля во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе, в результате, по его словам, предварительно, был один пострадавший. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа для установления причин взрыва и личности пострадавшего. Пожар на месте полностью потушен. Как позднее уточнил собеседник агентства, по предварительным данным, погиб один человек.

«В связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе Московской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.