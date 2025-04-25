СК завел дело после взрыва машины в Балашихе

Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости о взрыве легкового автомобиля во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе, в результате, по его словам, предварительно, был один пострадавший. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа для установления причин взрыва и личности пострадавшего. Пожар на месте полностью потушен. Как позднее уточнил собеседник агентства, по предварительным данным, погиб один человек.