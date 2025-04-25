Жителей Красноярского края приглашают на Всероссийский субботник

Мероприятие состоится в эту субботу, 26 апреля. Красноярцы смогут принять участие в уборке, высадке деревьев и экологических акциях. Особое внимание в регионе планируют уделить памятным местам, связанным с ветеранами, и подготовке к 80-летию Победы. Районные администрации обеспечат инвентарем и скоординируют работу.