Жителей Красноярского края приглашают на Всероссийский субботник

Мероприятие состоится в эту субботу, 26 апреля. Красноярцы смогут принять участие в уборке, высадке деревьев и экологических акциях. Особое внимание в регионе планируют уделить памятным местам, связанным с ветеранами, и подготовке к 80-летию Победы. Районные администрации обеспечат инвентарем и скоординируют работу.
«Всероссийский субботник — масштабная экологическая акция, вовлекающая ответственных и неравнодушных граждан в деятельность, направленную на улучшение качества окружающей среды, позволяющую сблизиться людям разных поколений», — отметили в краевом правительстве.
В рамках субботника в порядок также приведут и общественные пространства, которые выставлены на голосование за благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Напомним, в голосовании за объекты благоустройства Красноярского края участвуют 24 городских округа и поселения с численностью свыше 10 тысяч человек, свой выбор из 88 территорий можно сделать на сайте госуслуг.