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В Иркутской области нехватку врачей устранят к 2030 году

На ближайшие пять лет запланировано строительство 15 новых медицинских учреждений.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области к 2030 году полностью устранят нехватку медработников. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, особое внимание будет уделено северным районам, так как там проблема выражена наиболее остро.

— К 2030 году в Иркутской области необходимо устранить кадровый дефицит медицинских работников. Для этого мы уже приступили к реализации масштабного регионального проекта «Медицинские кадры», во время которого предстоит обучить врачей, а также предоставить меры социальной поддержки, — сказал губернатор Игорь Кобзев 25 апреля 2025 во время ежегодного послания о положении дел в регионе.

Для решения проблемы также планируется усилить выездные бригады в отдалённые территории. Отметим, за последние пять лет в регионе уже построили шесть больниц и поликлиник, 200 быстровозводимых модульных конструкций. Закупили 299 автомобилей, 17 мобильных комплексов и более 6 тысяч единиц оборудования. Помимо этого в текущем году завершается строительство Тангуйской больницы и двух поликлиник в Иркутске.

На ближайшие пять лет запланировано строительство 15 новых медицинских учреждений, 78 ФАПов и амбулаторий, создание семи женских консультаций и модернизация двух перинатальных центров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что маткапитал планируют сделать бессрочным в Приангарье.