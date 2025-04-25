В Иркутской области нехватку врачей устранят к 2030 году

— К 2030 году в Иркутской области необходимо устранить кадровый дефицит медицинских работников. Для этого мы уже приступили к реализации масштабного регионального проекта «Медицинские кадры», во время которого предстоит обучить врачей, а также предоставить меры социальной поддержки, — сказал губернатор Игорь Кобзев 25 апреля 2025 во время ежегодного послания о положении дел в регионе.