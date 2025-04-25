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Случился приступ за рулем: уфимец попал в ДТП и умер, выйдя из машины

В Уфе водитель почувствовал себя плохо за рулем, столкнулся с другим авто и умер.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 25 апреля, на улице Рудольфа Нуриева в Уфе произошел трагический инцидент. О нем со ссылкой на данные пресс-службы Госавтоинспекции Башкирии сообщило информационное агентство «Башинформ».

Мужчина за рулем автомобиля Lada Vesta почувствовал резкое ухудшение самочувствия. В результате внезапного приступа авто столкнулось с Toyota Land Cruiser Prado. Водитель смог выйти из машины, но почти сразу потерял сознание и упал на асфальт.

Свидетели происшествия и прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, однако спасти его жизнь не удалось.

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