Случился приступ за рулем: уфимец попал в ДТП и умер, выйдя из машины

Сегодня днем, 25 апреля, на улице Рудольфа Нуриева в Уфе произошел трагический инцидент. О нем со ссылкой на данные пресс-службы Госавтоинспекции Башкирии сообщило информационное агентство «Башинформ».
Мужчина за рулем автомобиля Lada Vesta почувствовал резкое ухудшение самочувствия. В результате внезапного приступа авто столкнулось с Toyota Land Cruiser Prado. Водитель смог выйти из машины, но почти сразу потерял сознание и упал на асфальт.
Свидетели происшествия и прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, однако спасти его жизнь не удалось.
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