НГТУ и Университет Уси откроют совместный институт в этом году

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ и китайский Университет Уси работают над созданием совместного института. Он будет ежегодно принимать до 300 студентов по трем направлениям: «Интернет вещей», «Программная инженерия» и «Технологии больших данных», сообщает пресс-служба университета.
Отмечается, что сотрудничество между НГТУ НЭТИ и Университетом Уси началось в 2023 году. За это время несколько китайских делегаций побывали в Новосибирске, чтобы узнать о возможностях учебного заведения. В результате была подана заявка в Министерство образования Китая на создание совместного института.
«Открытие совместного института станет важным шагом в укреплении академических связей между Россией и Китаем», — отметил Сергей Чернов.
Известно, что обучение будет проводиться на английском языке с участием преподавателей из обоих вузов. Открытие института запланировано на этот год, и сейчас заявка находится на рассмотрении.