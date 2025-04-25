НГТУ и Университет Уси откроют совместный институт в этом году

Отмечается, что сотрудничество между НГТУ НЭТИ и Университетом Уси началось в 2023 году. За это время несколько китайских делегаций побывали в Новосибирске, чтобы узнать о возможностях учебного заведения. В результате была подана заявка в Министерство образования Китая на создание совместного института.