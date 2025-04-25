Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НГТУ и Университет Уси откроют совместный институт в этом году

Открытие института поможет укрепить связи между Россией и Китаем.

Источник: пресс-служба НГТУ

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ и китайский Университет Уси работают над созданием совместного института. Он будет ежегодно принимать до 300 студентов по трем направлениям: «Интернет вещей», «Программная инженерия» и «Технологии больших данных», сообщает пресс-служба университета.

Отмечается, что сотрудничество между НГТУ НЭТИ и Университетом Уси началось в 2023 году. За это время несколько китайских делегаций побывали в Новосибирске, чтобы узнать о возможностях учебного заведения. В результате была подана заявка в Министерство образования Китая на создание совместного института.

«Открытие совместного института станет важным шагом в укреплении академических связей между Россией и Китаем», — отметил Сергей Чернов.

Известно, что обучение будет проводиться на английском языке с участием преподавателей из обоих вузов. Открытие института запланировано на этот год, и сейчас заявка находится на рассмотрении.