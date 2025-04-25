Пять нижегородских вузов включили в число лучших в России

НГТУ им. Р. Е. Алексеева (Нижегородский государственный технический университет): вошёл в ТОП-5 по направлению «кораблестроение и водный транспорт» с результатом 62,92 балла, вошёл в ТОП-10 по направлению «авиационная и ракетно-космическая техника» (44,35 балла).