Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять нижегородских вузов включили в число лучших в России

Пять вузов Нижегородской области вошли в число лучших университетов России по версии предметного рейтинга агентства RAEX, охватывающего 166 вузов из 40 регионов страны.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Вузы региона показали высокие результаты в различных направлениях подготовки и научных исследований:

НГТУ им. Р. Е. Алексеева (Нижегородский государственный технический университет): вошёл в ТОП-5 по направлению «кораблестроение и водный транспорт» с результатом 62,92 балла, вошёл в ТОП-10 по направлению «авиационная и ракетно-космическая техника» (44,35 балла).

Университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ): в ТОП-10 по научным исследованиям в области биологии (51,85 балла), 11-е место в рейтинге по направлению «химия» (48,07 балла), 15-е место по направлению «физика» (51,32 балла).

ПИМУ (Приволжский исследовательский медицинский университет): 9-е место по направлению «фармация» (54,98 балла), 13-е место по направлению «медицина» (58,33 балла).

НГПУ им. К. Минина (Нижегородский государственный педагогический университет): 17-е место по направлению «педагогика» (66,36 балла).

ВГУВТ (Волжский государственный университет водного транспорта): 9-е место по направлению «кораблестроение и водный транспорт» (47,32 балла).

Таким образом, вузы Нижегородской области продемонстрировали высокие позиции в инженерно-технических, естественнонаучных, медицинских и педагогических направлениях, подтвердив свою значимость в образовательном и научном пространстве России. Ранее сообщалось, что в Нижегородской области средняя заработная плата в науке превышает 100 тысяч рублей.