Бастрыкин потребовал от омских следователей доклад по делу об отравлениях в школах

По уточненной информации, 23 апреля за медицинской помощью обратились 45 человек, 30 из которых — дети. Все они почувствовали себя плохо после того, как поели в школьных столовых. Последовавшая после этого прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения как в деятельности самого поставщика, ООО «Прогресс питания», так и в деятельности столовых.