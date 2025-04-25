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Бастрыкин потребовал от омских следователей доклад по делу об отравлениях в школах

По факту массовых отравлений в омских школах № 8 и № 90 возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовных дел по факту массового отравления учащихся и педагогов в столовых омских школ № 90 и № 8. Напомним, ранее СУ СКР завел по данному факту уголовные дела сразу по нескольким статьям: нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление, ненадлежащее оказание услуг и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По уточненной информации, 23 апреля за медицинской помощью обратились 45 человек, 30 из которых — дети. Все они почувствовали себя плохо после того, как поели в школьных столовых. Последовавшая после этого прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения как в деятельности самого поставщика, ООО «Прогресс питания», так и в деятельности столовых.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.