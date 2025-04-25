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В Калининградском зоопарке могут появиться пингвины

Калининградский зоопарк заявил о желании пополнить существующую коллекцию пингвинами.

Источник: AP 2024

Однако в ближайшее время сделать этого не получится.

Как сообщает пресс-служба учреждения, специалисты уже выбрали примерное место для расположения вольера, однако сейчас настроены на то, чтобы повысить условия содержания тех животных, которые уже живут в зоопарке.

В будущем учреждение планирует приобрести пингвинов Гумбольдта и очковых пингвинов.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что Калининградский зоопарк планирует в этом году пополнить «население». В новый дом приедет пара красных тегу — любопытные и крупные ящерицы яркой окраски. Привезут также компанию Весте — молодому самцу полярного волка.