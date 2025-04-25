В Калининградском зоопарке могут появиться пингвины

Однако в ближайшее время сделать этого не получится.
Как сообщает пресс-служба учреждения, специалисты уже выбрали примерное место для расположения вольера, однако сейчас настроены на то, чтобы повысить условия содержания тех животных, которые уже живут в зоопарке.
В будущем учреждение планирует приобрести пингвинов Гумбольдта и очковых пингвинов.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что Калининградский зоопарк планирует в этом году пополнить «население». В новый дом приедет пара красных тегу — любопытные и крупные ящерицы яркой окраски. Привезут также компанию Весте — молодому самцу полярного волка.