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В Красноярске вечером 25 апреля перекроют проезд на улице Дубровинского

Ограничения будут действовать до 25 мая.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

Вечером 25 апреля в Красноярске перекроют улицу Дубровинского из-за ремонта теплосети. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, для объезда перекрытого участка одностороннее движение организуют по Урицкого от Диктатуры Пролетариата до Перенсона и по Кирова от Карла Маркса до Дубровинского.

— Для увеличения пропускной способности этих улиц перенесут существующие и обустроят новый светофор на перекрестке Урицкого и Кирова, — добавили дорожные полицейские.

Ограничения будут действовать до 22:00 25 мая. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае планируют очистить от мусора около 800 километров берегов.