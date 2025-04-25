В Красноярске вечером 25 апреля перекроют проезд на улице Дубровинского

Вечером 25 апреля в Красноярске перекроют улицу Дубровинского из-за ремонта теплосети. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, для объезда перекрытого участка одностороннее движение организуют по Урицкого от Диктатуры Пролетариата до Перенсона и по Кирова от Карла Маркса до Дубровинского.