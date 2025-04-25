В Красноярске вечером 25 апреля перекроют проезд на улице Дубровинского

Вечером 25 апреля в Красноярске перекроют улицу Дубровинского из-за ремонта теплосети. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, для объезда перекрытого участка одностороннее движение организуют по Урицкого от Диктатуры Пролетариата до Перенсона и по Кирова от Карла Маркса до Дубровинского.
— Для увеличения пропускной способности этих улиц перенесут существующие и обустроят новый светофор на перекрестке Урицкого и Кирова, — добавили дорожные полицейские.
Ограничения будут действовать до 22:00 25 мая. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.
Ранее мы писали, что в Красноярском крае планируют очистить от мусора около 800 километров берегов.