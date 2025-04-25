Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы отдохнут три дня подряд, но будут работать в субботу 26 апреля

Большие выходные и рабочая суббота ждут белорусов в конце апреля.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы отдохнут три дня подряд, но будут работать в субботу, 26 апреля. Подробности рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

В 2025 году на 29 апреля выпала Радуница. Данный праздник считается в стране официальным выходным днем. В связи с этим 28 апреля, понедельник, перенесли на субботу, 26 апреля. То есть, белорусов ждет рабочая суббота.

Официально выходными днями окажутся три: 27, 28, а также 29 апреля. Вместе с тем в Минтруда рассказали, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу, 26 апреля.

Кстати, белорусы будут отдыхать 11 дней в мае 2025 года.

Тем временем Белгидромет предупредил белорусов о заморозках до −5 градусов, ветре и снеге в конце апреля: «Апрель не устает удивлять непостоянством в погоде».

Ранее Совмин изменил требования к проведению ярмарок в Беларуси.

А еще синоптики рассказали, где в Беларуси будут заморозки 26 апреля.