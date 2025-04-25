Вайсфельд заявил, что поражению «Авангарда» способствовал «эффект Радулова»

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд подытожил серию «Локомотив» — «Авангард» (4:3), в которой ярославский клуб вышел победителем, одержав победу в седьмом матче 3:2 в овертайме.
По словам Вайсфельда, напряжение в серии было заметно не только в противостоянии «Локомотив» и «Авангарда», но и в других матчах. Эксперт отметил, что непредсказуемость результатов делает турниры более захватывающими для зрителей.
На вопрос о влиянии «эффекта Радулова» на результат серии, Вайсфельд ответил, что роль Александра Радулова в победе ярославцев была очень высока. Он подчеркнул, что «Локомотив» является хорошо отлаженной командой, но именно яркая харизматичная личность, как Радулов, помогла им в столь важных победах.
Что касается третьего периода седьмого матча, когда «Авангард» смог вернуться в игру, Вайсфельд отметил, что омичи правильно пошли на риск, пытаясь изменить ход матча.
«Когда счет был 2:0, игра могла бы закончиться, если бы стал 3:0. Это обычная ситуация, любая команда пошла бы на такой риск. “Авангард” поступил правильно, но в итоге победил “Локомотив”», — добавил эксперт.