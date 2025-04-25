Вайсфельд заявил, что поражению «Авангарда» способствовал «эффект Радулова»

На вопрос о влиянии «эффекта Радулова» на результат серии, Вайсфельд ответил, что роль Александра Радулова в победе ярославцев была очень высока. Он подчеркнул, что «Локомотив» является хорошо отлаженной командой, но именно яркая харизматичная личность, как Радулов, помогла им в столь важных победах.