Курская битва и окончательный перелом на Восточном фронте

Курская битва по праву считается одним из важнейших сражений периода «коренного перелома» в Великой Отечественной войне. И речь идет не только и не столько о том, что вермахт понес значительные потери (точный размер этих потерь до сих остается дискуссионным вопросом), или о том, что в результате битвы были освобождены такие крупные города, как Орел, Белгород и Харьков. Курская битва фактически стала последним сражением (если не считать Балатонскую операцию в марте 1945 года), что началось по инициативе немецкой стороны. После того, как 12 июля 1943 г. советские войска перешли в наступление на Курской дуге, они безостановочно наступали вплоть до взятия Берлина в мае 1945 года. Именно это имеется в виду, когда говорят о переходе стратегической инициативы к Красной Армии: теперь советское командование, а не командование вермахта, определяло, где, когда и на каких условиях будут происходить бои между советскими и немецкими вооруженными силами. И это признавали в том числе и командующие вермахта. Э. фон Манштейн, один из авторов плана операции «Цитадель», писал о ней после войны: «Она была последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке. С ее неудачей, равнозначной провалу, инициатива окончательно перешла к советской стороне. Поэтому операция “Цитадель” является решающим, поворотным пунктом в войне на Восточном фронте». Равным образом оценивал итоги операции и Жуков, который писал: «Попытка Гитлера вырвать стратегическую инициативу из рук советского командования кончилась полным провалом. Это свидетельствовало об истощении Германии. Никакие силы теперь ее уже не могли спасти. Вопрос был лишь во времени».
В немалой степени успех операции был определен поддержкой наступающих частей Красной Армии со стороны партизанского движения, действовавшего в тылу немецких войск. Осуществив операцию «Рельсовая война», партизаны Белоруссии, Украины, Курской, Орловской, Брянской и Смоленской областей лишили немецкое командование возможности перебрасывать на Курскую дугу резервы, продовольствие, оружие, военную технику, что объективно ослабляло позиции вермахта перед лицом наступающих частей Красной Армии. Разведданные от партизан позволяли Красной Армии успешно маневрировать, переводить силы на наиболее угрожаемые участки фронта, не позволяя противнику концентрировать силы для нанесения контрударов. По целеуказаниям партизан советская авиация бомбила важные вражеские объекты. Роль партизан в операции признавали многие будущие маршалы Победы. И если И. С. Конев сухо писал, что осуществлении операции «Рельсовая война» «оказало большую помощь наступающим фронтам», то И. Х. Баграмян буквально восклицал: «Невозможно перечислить всё, что совершили народные мстители, помогая родной Красной Армии!».