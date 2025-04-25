Курская битва и окончательный перелом на Восточном фронте

Курская битва по праву считается одним из важнейших сражений периода «коренного перелома» в Великой Отечественной войне. И речь идет не только и не столько о том, что вермахт понес значительные потери (точный размер этих потерь до сих остается дискуссионным вопросом), или о том, что в результате битвы были освобождены такие крупные города, как Орел, Белгород и Харьков. Курская битва фактически стала последним сражением (если не считать Балатонскую операцию в марте 1945 года), что началось по инициативе немецкой стороны. После того, как 12 июля 1943 г. советские войска перешли в наступление на Курской дуге, они безостановочно наступали вплоть до взятия Берлина в мае 1945 года. Именно это имеется в виду, когда говорят о переходе стратегической инициативы к Красной Армии: теперь советское командование, а не командование вермахта, определяло, где, когда и на каких условиях будут происходить бои между советскими и немецкими вооруженными силами. И это признавали в том числе и командующие вермахта. Э. фон Манштейн, один из авторов плана операции «Цитадель», писал о ней после войны: «Она была последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке. С ее неудачей, равнозначной провалу, инициатива окончательно перешла к советской стороне. Поэтому операция “Цитадель” является решающим, поворотным пунктом в войне на Восточном фронте». Равным образом оценивал итоги операции и Жуков, который писал: «Попытка Гитлера вырвать стратегическую инициативу из рук советского командования кончилась полным провалом. Это свидетельствовало об истощении Германии. Никакие силы теперь ее уже не могли спасти. Вопрос был лишь во времени».