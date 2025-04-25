«Одна чудом выжила, другой ампутировали ногу». В Орше девушка в наушниках попала под поезд и лишь чудом выжила

В милиции рассказали о недавнем происшествии на станции «Орша-Центральная». Как выяснилось, 23-летняя пассажирка приехала в Оршу на электричке и вышла на перрон, слушая музыку в наушниках. Девушка хотела перейти железнодорожные пути и внезапно вышла на пешеходный настил прямо перед прибывающим поездом международных линий.