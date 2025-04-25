«Одна чудом выжила, другой ампутировали ногу». В Орше девушка в наушниках попала под поезд и лишь чудом выжила

На вокзале в Орше едва не погибла пассажирка из-за музыки в наушниках. Подробности, а также видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Милиция Витебщины» УВД Витебского облисполкома.
В милиции рассказали о недавнем происшествии на станции «Орша-Центральная». Как выяснилось, 23-летняя пассажирка приехала в Оршу на электричке и вышла на перрон, слушая музыку в наушниках. Девушка хотела перейти железнодорожные пути и внезапно вышла на пешеходный настил прямо перед прибывающим поездом международных линий.
К счастью, поезд уже притормаживал и девушку просто зацепило составом, отбросив обратно на перрон. Жительница Сенненского отделалась лишь ушибами.
Но другой аналогичный случай в Орше был куда трагичнее.
— Несколько лет назад на этой же станции, закончилось полной ампутацией ноги несовершеннолетней девушки, — прокомментировали в УВД.
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