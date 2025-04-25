В Московском регионе начал действовать желтый уровень опасности из-за грозы

Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня воздух в Москве прогреется до плюс 17 градусов, по области — до 18 градусов тепла. Ветер будет западный и северо-западный со скоростью 6−11 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с. Предстоящей ночью в столице и Подмосковье также не исключены местами небольшие осадки, а столбики термометров покажут до плюс 4 градусов, по области возможно до нуля градусов.