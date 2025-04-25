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В Московском регионе начал действовать желтый уровень опасности из-за грозы

При грозе возможны порывы ветра до 15 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 100% 763 мм рт. ст. +16°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности начал действовать с полудня в Московском регионе из-за ожидаемой грозы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Желтый уровень в Подмосковье объявлен с 12:00 мск до 21:00 мск и связан с ожидаемой в отдельных районах грозой», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что данный уровень на прогностических картах символизирует потенциально опасные метеорологические условия.

Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня воздух в Москве прогреется до плюс 17 градусов, по области — до 18 градусов тепла. Ветер будет западный и северо-западный со скоростью 6−11 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с. Предстоящей ночью в столице и Подмосковье также не исключены местами небольшие осадки, а столбики термометров покажут до плюс 4 градусов, по области возможно до нуля градусов.

Предыдущая гроза в Москве и Московской области, ставшая к тому же первой сильной грозой с начала весны, отмечалась вечером в минувшую среду, 23 апреля.