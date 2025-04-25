Тегеранская конференция и новый уровень взаимоотношений «большой тройки»

Одним из важнейших проявлений «коренного перелома» в войне в 1943 году стало очевидное потепление и сближение позиций стран антигитлеровской коалиции, в первую очередь «большой тройки» лидеров СССР, США и Великобритании — И. В. Сталина, Ф. Д. Рузвельта и У. Черчилля. Важными шагами к установлению более доверительных отношений между тремя государствами стали роспуск Коминтерна в мае и разрешение главы советского правительства на выборы патриарха Московского и всея Руси в сентябре 1943 г., что было положительно воспринято религиозными общинами в западных демократиях. Важным шагом на пути к организации встречи «большой тройки» стала третья Московская конференция в октябре 1943 г.: на ней американские представители, следуя совету спецпредставителя президента США в Великобритании и СССР У. А. Гарримана, предоставили советской стороне максимум информации о военных усилиях и планах союзников, чтобы убедить ее в серьезности их намерений, избегая при этом окончательных обязательств. Советские руководители, в свою очередь, явственно намекали на готовность СССР к войне против Японии. Достигнутые на конференции договоренности (о создании Европейской консультативной комиссии, о принципах безоговорочной капитуляции Германии и обращении с ней, создании Консультативного совета по Италии и т. д. ), безусловно, создали благоприятные условия для встречи «большой тройки» в Тегеране 28 ноября — 1 декабря 1943 г.